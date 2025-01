Η ιταλική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 με δοκιμές επί ισπανικού εδάφους.

Το γεμάτο από τεστ πρόγραμμα της Scuderia Ferrari ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν συνεχίζεται στην πίστα της Βαρκελώνης. Η ιταλική ομάδα θα βρίσκεται από τις 28 έως τις 30 Ιανουαρίου στην πίστα του Μοντμελό, εκεί όπου οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την προετοιμασία τους.

Στο τριήμερο τεστ η Ferrari έχει μαζί της την SF-23, το μονοθέσιο του 2023, το οποίο είδαμε πριν από μερικές ημέρες στην πίστα του Φιοράνο να το οδηγούν οι Χάμιλτον και Λεκλέρ. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Formula 1, οι ομάδες έχουν περιορισμό στα χιλιόμετρα δοκιμών με παλαιότερα μονοθέσια που μπορούν να κάνουν ανά έτος. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται στα 1.000 χιλιόμετρα ανά ημερολογιακό έτος για ιδιωτικές δοκιμές.

Στην πίστα βγήκε πρώτος την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου, ο Λεκλέρ, ο οποίος ξεκίνησε το πρόγραμμα της ημέρας σε ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες. Προς ώρας είναι άγνωστο αν ο Χάμιλτον θα οδηγήσει αργότερα μέσα στη μέρα ή αν θα κάτσει πίσω από το τιμόνι της SF-23 την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου. Η Ferrari μπορεί να χρησιμοποιήσει το τριήμερο τεστ της Βαρκελώνης ως προετοιμασία για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει στις χειμερινές δοκιμές της F1 το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

