Αρκετά χιλιόμετρα στην πίστα αναμένεται να κάνει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πριν το επίσημο ντεμπούτο του με την ιταλική ομάδα.

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τη Scuderia Ferrari οδηγώντας την SF-23, το μονοθέσιο του 2023, στην πίστα του Φιοράνο. Ο Βρετανός «έριξε» το ίντερνετ, μιας και οι αναρτήσεις της ιταλικής ομάδας στο Instagram έσπασαν ρεκόρ στα likes, ενώ χιλιάδες τιφόζι πήγαν στην πίστα για να δουν από κοντά τον Χάμιλτον στα κόκκινα.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν η προετοιμασία της Ferrari ακολουθεί ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα πριν η ομάδα βρεθεί στην Αυστραλία στις 14-16 Μαρτίου για τον πρώτο αγώνα του 2025.

Εντός του εργοστασίου οι ετοιμασίες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό ώστε το μονοθέσιο που θα πάρει μέρος στο φετινό πρωτάθλημα θα είναι όσο ταχύτερο γίνεται. Παράλληλα τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ κάνουν προπόνηση στον προσομοιωτή ώστε να συνάδουν στην εξέλιξη της νέας Ferrari.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό οδήγηση σε πίστα και για τους δύο οδηγούς. Όπως αναφέρει το autoracer.it η Ferrari έχει κλείσει την πίστα της Βαρκελώνης το τριήμερο 28, 29 και 30 Ιανουαρίου για ιδιωτικές δοκιμές. Εκεί οι Χάμιλτον και Λεκλέρ θα οδηγήσουν την SF-23 ως μέρος των ιδιωτικών δοκιμών (TPC) που μπορούν να κάνουν οι ομάδες της F1. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 1.000 χιλιόμετρα δοκιμών ανά έτος με μονοθέσια προηγούμενης σεζόν.

Η παραμονή της στην ισπανική πίστα θα παραταθεί και μετά τις παραπάνω ημερομηνίες. Η Ferrari το διήμερο 5 και 6 Φεβρουαρίου θα πάρει μέρος στις δοκιμές ελαστικών του 2026 που διεξάγει η Pirelli. Εκεί ο Χάμιλτον θα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει την SF-24, το μονοθέσιο του 2024, με το οποίο η Ferrari διεκδίκησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μαζί με την ιταλική ομάδα στην πίστα της Βαρκελώνης θα είναι και η McLaren με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

🚨 | FERRARI IS ALREADY IN MONTMELO



Lewis Hamilton and Charles Leclerc will drive on the Circuit de Barcelona-Catalunya from January 28 to 30 with the SF23.



📸 @FormulaDirecta pic.twitter.com/YWPMxqEr0Z