Ο «γκουρού» της αεροδυναμικής εκφράζει τις φοβίες του για τη νέα εποχή της Formula 1 που θα ξεκινήσει το 2026.

Η Formula 1 όπως τη γνωρίζουμε σήμερα θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επόμενη χρονιά. Οι κανονισμοί αλλάζουν σημαντικά τόσο στην αεροδυναμική όσο και στους κινητήρες. Για το λόγο αυτό όλες οι ομάδες προετοιμάζονται σκληρά για τη νέα εποχή που έρχεται και δεν αποκλείεται κάποιες να θυσιάσουν τη φετινή σεζόν για χάρη της επόμενης.

Μπορεί η έναρξη της φετινής σεζόν να είναι σχεδόν δύο μήνες μακριά, έχουμε ήδη τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2026. Ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, Άντριαν Νιούι, που σύντομα θα εργάζεται στην Aston Martin F1, μίλησε για το τι περιμένει από το νέο σετ κανονισμών του 2026.

«H αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι άλλη στιγμή στη Formula 1 που τόσο οι κανονισμοί του σασί όσο και οι κανονισμοί κινητήρων αλλάζουν ταυτόχρονα. Στην περίπτωση του 2026 οι κανονισμοί του σασί έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο που έχουν βασιστεί στους κανονισμούς των κινητήρων. Αυτό προσθέτει ακόμα μία διάσταση. Πιστεύω πως οι κατασκευαστές κινητήρων έχουν πάρει μαθήματα από το τι έκαναν οι αντίπαλοι της Mercedes πριν το 2014, οι οποίοι δεν ήταν προετοιμασμένοι σωστά. Υπάρχει η πιθανότητα ένας κατασκευαστής να είναι καλύτερος από άλλους και τουλάχιστον για την αρχή να υπάρχει μια κυριαρχία λόγω κινητήρα», ανέφερε ο Νιούι.

What are your thoughts on F1 cars having active aero in 2026? pic.twitter.com/hpvc1eqtKr