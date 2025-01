Ο Γάλλος οδήγησε γρήγορα και προσεκτικά, έμεινε μακριά από προβλήματα και έκλεισε την Παρασκευή στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Όπως κάθε χρόνο, τα... κρυφά σημεία με πάγο στις ειδικές διαδρομές διαμορφώνουν την κατάταξη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Η ολοκλήρωση του σκέλους της Παρασκευής βρίσκει τον Σεμπαστιάν Οζιέ στην κορυφή, με προβάδισμα 12,6 δευτερολέπτων έναντι του teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς. Στην τρίτη θέση της γενικής είναι ο Αντριάν Φουρμό της Hyundai Motorsport, στα 14,2 δλ. μακριά από την κορυφή.

Αν κερδίσει ο Οζιέ θα σημειώσει τη 10η νίκη του στο Μόντε Κάρλο, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος οδηγός στο WRC.

O παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, Τιερί Νεβίλ, έπεσε στην 9η θέση της γενικής, σχεδόν 4 λεπτά πίσω από τον Οζιέ. Αρχικά είχε έξοδο στην 6η ειδική του αγώνα, ενώ το απόγευμα έχασε επιπλέον χρόνο ακριβώς στο ίδιο σημείο, λόγω απώλειας πίεσης σε ελαστικό του Hyundai i20 N Rally 1.

Same corner, same stage, different loop.



Wheel damage caused a second off for Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe on Friday 😵#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/8JXfQCxSuu