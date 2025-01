O 43χρονος οδηγός επικράτησε στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ, χαρίζοντας τη νίκη στην Toyota. Νικητής στο μοτοσικλέτες ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς.

Η μεγάλη έκπληξη ολοκληρώθηκε και ένας οδηγός με ιδιωτική ομάδα επικράτησε στην κορυφαία κατηγορία Ultimate του Ράλλυ Ντακάρ. Ο Γιαζίντ Αλ Ρατζί έγινε ο πρώτος Σαουδάραβας που κερδίζει στον πιο δύσκολο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η εμπειρία του από τους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μονομαχίας του με τον Νοτιοαφρικανό Χενκ Λάτεγκαν (Toyota Gazoo Racing), ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, στα 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αλ Ρατζί. «Γράψαμε ιστορία για την Σαουδική Αραβία, είμαι πολύ περήφανος», δήλωσε ο Αλ Ρατζί μετά το θρίαμβό του.

Pure joy & emotions as Yazeed Al Rajhi crosses the finish line! 🏆💥 @KSAF_SAMF

A moment to remember for the Saudi champion!#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/qJMJOLKP5F