Πριν φορέσει τα κόκκινα της Scuderia Ferrari o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε ραντεβού με τη διάσημη ηθοποιό.

Νέες ερωτικές περιπέτειες για τον Λιούις Χάμιλτον; Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 κρατάει τα τελευταία χρόνια την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, παρά τις άοκνες προσπάθειες των παπαράτσι να αποκαλύψουν τι κάνει μακριά από τις πίστες.

Αυτή τη φορά όμως ο Χάμιλτον δεν στάθηκε τυχερός. O φωτογραφικός φακός «έπιασε» στα πράσα τον οδηγό της Ferrari, λίγες ημέρες πριν οδηγήσει για πρώτη φορά μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας, να έχει ρομαντικό δείπνο με τη διάσημη ηθοποιό -και πρόσφατα χωρισμένη- Σοφία Βεργκάρα στη Νέα Υόρκη.

👀 Sofia Vergara ve Lewis Hamilton New York’ta beraber görüldüler. pic.twitter.com/m2pWlKxOju

Το κλίμα μεταξύ τους ήταν εύθυμο, με τους δύο να έχουν ένα διάπλατο χαμόγελο και η επιλογή να κάτσουν δίπλα-δίπλα μόνο τυχαία δεν ήταν. Σύμφωνα με το TMZ, αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκείνη την ώρα στο εστιατόριο ανέφεραν τα… χαριεντίσματα ανάμεσα στον Χάμιλτον και στη Βεργκάρα. Επιπλέον βγαίνοντας από τον χώρο εστίασης, οι φίλοι τους που τους συνόδευσαν δεν τους σταμάτησαν από το να φλερτάρουν σε κοινή θέα προτού η Σοφία Βεργκάρα αποχωρήσει με ένα πολυτελές μαύρο SUV.

📹 Raye, Lewis Hamilton and Sofia Vergara in New York yesterday. pic.twitter.com/rH94CprWUx