Ο θρύλος του MotoGP συνεχίζει την καριέρα του στους τέσσερις τροχούς και το 2025 και συγκεκριμένα στο κορυφαίο πρωτάθλημα αγώνων αντοχής.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Βαλεντίνο Ρόσι θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα WEC. Ο Ιταλός θρύλος των δύο τροχών, o οποίος γίνεται 46 ετών στις 19 Φεβρουαρίου, συνεχίζει την επαγγελματική του καριέρα στους τέσσερις τροχούς.

Το 2025 θα οδηγεί και πάλι για την Team WRT και θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι της #46 M4 GT3 στην κατηγορία LMGT3. Δεν θα είναι όμως μόνος του στο αγωνιστικό αυτοκίνητο, καθώς θα το μοιραστεί με τους Κέλβιν βαν ντερ Λίντε και Αχμάντ Αλ-Χάρτι.

Ενόψει της δεύτερης σεζόν του στο WEC o Ρόσι δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσω στο WEC έπειτα από μία δυνατή πρώτη σεζόν στην περασμένη χρονιά. Δουλεύουμε πολύ σκληρά με την ομάδα και την BMW M Motorsport για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας σε κάθε πίστα. Είναι φοβερό που θα αγωνιστώ και πάλι σε εντυπωσιακές πίστες, τις οποίες γνωρίζω καλά από τους αγώνες μοτοσικλέτας. Αυτό κάνει την οδήγηση στο WEC πολύ πιο απολαυστική. Το Λε Μαν είναι ο πιο σημαντικός αγώνας από όλους στο πρωτάθλημα. Πέρυσι ήμασταν πολύ άτυχοι και φέτος έχουμε ως στόχο το βάθρο».

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του WEC αναμένεται με αγωνία, καθώς προβλέπεται ακόμη πιο συναρπαστικό από αυτό του 2024 που μας άφησε με… κομμένη την ανάσα. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 26-28 Φεβρουαρίου στο Κατάρ.

