Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing μίλησε σχετικά με το ζήτημα των team orders που δημιουργήθηκε το 2024 και πώς κέρδισε το δικαίωμα ορισμένες αποφάσεις να είναι υπέρ του.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν της Formula 1, η McLaren Racing επέστρεψε σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Η βρετανική ομάδα εξέλιξη με τέτοιον τρόπο την MCL38 που έγινε ταχύτατη και μπόρεσε να διεκδικεί νίκες στις περισσότερες πίστες.

Μάλιστα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα κατασκευαστών (σ.σ. για πρώτη φορά μετά το 1998), ενώ ο Λάντο Νόρις μέχρι ένα σημείο ήταν στη διεκδίκηση του τίτλου στους οδηγούς. Με τον Βρετανό να παίρνει συστηματικά νίκες, για ένα μεγάλο μέρος του 2024 τα team orders της McLaren ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε τον κόσμο της Formula 1.

