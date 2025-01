Το φετινό μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας αναμένεται να έχει πολύ διαφορετική εμφάνιση από αυτό της περασμένης χρονιάς.

Τα βλέμματα όλου του κόσμου της Formula 1 είναι ήδη στραμμένα στη Scuderia Ferrari, κι ας είμαστε δύο μήνες μακριά από την έναρξη της νέας σεζόν. Η έλευση του Λιούις Χάμιλτον στο Μαρανέλο έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ενθουσιασμού και ανυπομονησίας, καθώς όλοι περιμένουν να δουν τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο κόκκινο μονοθέσιο.

Στο εργοστάσιο του Μαρανέλο προετοιμάζονται για το ξεκίνημα της χρονιάς, καθώς το πρόγραμμα είναι ασφυκτικό μέχρι την πρεμιέρα στην Αυστραλία το τριήμερο 14-16 Μαρτίου. Ο σχεδιασμός του μονοθεσίου και η παραγωγή των εξαρτημάτων βρίσκεται στην τελική του φάση, το πλάνο αναβαθμίσεων της χρονιάς οριστικοποιείται, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοκιμές με παλαιότερα μονοθέσια. Όλα αυτά πριν από την επίσημη παρουσίαση του μονοθεσίου του 2025.

Η νέα Ferrari, την οποία θα οδηγήσουν φέτος οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, θα παρουσιαστεί στις 19 Φεβρουαρίου σε ειδική εκδήλωση στο Μαρανέλο. Επιπλέον οι δύο οδηγοί θα οδηγήσουν το νέο τους μονοθέσιο στην πίστα του Φιοράνο την ίδια ημέρα.

Μία ημέρα νωρίτερα στις 18 Φεβρουαρίου, θα γίνει η εκδήλωση της Formula 1 στην Ο2 Arena του Λονδίνου. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση των 10 ομάδων, οι οποίες θα αποκαλύψουν με τη σειρά τους χρωματισμούς των μονοθεσίων τους. Προς ώρας είναι άγνωστο αν κάποια από τις παραπάνω αποκαλύψει εκείνη την ημέρα το μονοθέσιο με το οποίο θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα του 2025.

