Ο Λούις Χάμιλτον ευελπιστεί να γίνει ο δεύτερος οδηγός της Scuderia που θα κερδίσει αγώνα της Formula 1 με τον αριθμό 44 στο κόκκινο μονοθέσιο.

Το τριήμερο 14-16 Μαρτίου αρχίζει η φετινή σεζόν της Formula 1 με το Grand Prix Αυστραλίας. Ήδη γνωρίζουμε τους αριθμούς που θα έχουν στο μονοθέσιό τους οι 20 οδηγοί του κορυφαίου θεσμού του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Λούις Χάμιλτον θα χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του «44» στη Scuderia Ferrari και θέλει να πετύχει αρκετές νίκες με το κόκκινο μονοθέσιο. Και γιατί όχι να κατακτήσει τον 8ο παγκόσμιο τίτλο του.

Στην ιστορία της Ferrari μόλις μία φορά έχει κερδίσει Grand Prix οδηγός της με τον αριθμό 44. Ήταν πριν από 70 χρόνια στο Grand Prix του Μονακό ο Γάλλος Μορίς Τρεντινιάν. Ήταν η πρώτη από τις μόλις δύο νίκες του Τρεντιντιάν στη Formula 1, με τη δεύτερη να είναι επίσης στο Μονακό τρία χρόνια αργότερα, με την ιδιωτική ομάδα Rob Walker Racing.

The one and only time a Ferrari wearing number 44 has won a Grand Prix... for now 👀



Maurice Trintignant did it on the streets of Monte Carlo, 70 years ago in 1955!#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/BPwJxe61tg