Το «1» το έχει καπαρώσει ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Λούις Χάμιλτον θα διατηρήσει το «44» και στη Ferrari.

Στις 14 Μαρτίου αρχίζει η επίσημη δράση στη φετινή σεζόν της Formula 1, με τις ελεύθερες δοκιμές στο Grand Prix Αυστραλίας. Εκεί θα δούμε τον Λούις Χάμιλτον να οδηγεί το κόκκινο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari, διατηρώντας τον αριθμό «44» πάνω του.

Ο Μαξ Φερστάπεν δικαιούται ως πρωταθλητής το «1», ενώ o διάδοχος του Χάμιλτον στην Mercedes, Κίμι Αντονέλι, επέλεξε το «12». Τελευταία φορά που το είχε οδηγός της F1 στο μονοθέσιό του ήταν το 2016, ο Βραζιλιάνος Φελίπε Νασρ της Sauber.

The numbers to look out for on-track in 2025 👀🔢#F1 pic.twitter.com/vxbCa7Hcbj