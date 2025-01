Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου ο Ισπανός οδηγός ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το φετινό αγώνα.

Το ατύχημα που είχε ο Κάρλος Σάινθ την Κυριακή 5 Ιανουαρίου ήταν καθοριστικό για την παρουσία του στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ. Οι ζημιές στο Ford Raptor T1+ του Ισπανού ήταν τόσο μεγάλες που τον οδήγησαν στην απόσυρση από τη συνέχεια του αγώνα.

Το βράδυ της Δευτέρας ο 62χρονος ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ, απέχοντας περίπου 1,5 ώρα από την κορυφή. Και αυτό διότι η FIA δεν επέτρεπε να συνεχίσει λόγω της ζημιάς στον κλωβό ασφαλείας του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

