Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren εκτιμά πως διαθέτει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει τον τίτλο, αρκεί να τα αξιοποιήσει πλήρως.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, ο νεαρός και ταλαντούχος οδηγός της McLaren, δηλώνει αποφασισμένος να παλέψει για το πρωτάθλημα Formula 1 το 2025. Μετά από μια εξαιρετική δεύτερη χρονιά στο σπορ, όπου κατέκτησε τις πρώτες του νίκες και βοήθησε τη McLaren να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος κατασκευαστών για πρώτη φορά από το 1998, ο Αυστραλός πιστεύει ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο στόχο.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή του πρόοδο, ο Πιάστρι παραδέχεται ότι η σταθερότητα είναι το κλειδί για να ανταγωνιστεί κορυφαίους οδηγούς, όπως ο ομόσταυλός του Λάντο Νόρις και ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν.

