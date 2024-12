Ένας από τους αγώνες που ξεχώρισαν στο δεύτερο μισό της χρονιάς της Formula 1 το 2024 ήταν το Grand Prix στο Σάο Πάολο.

Το 2024 έφτασε στο τέλος του και μας άφησε αρκετές ιστορίες η οποίες θα μένουν αξέχαστες. Οι μάχες κατά τη διάρκεια της σεζόν της Formula 1 που μας πέρασε ήταν πολλές, με αρκετούς οδηγούς και ομάδες να ξεχωρίζουν.

Είτε πρόκειται για την εξέλιξη ενός αγώνα είτε για την εμφάνιση κάποιου οδηγού, ορισμένα Grand Prix παραμείνουν στο μυαλό μας ως εμβληματικά και χαρακτηριστικά των όσων ζήσαμε. Ένα από αυτά ήταν το Grand Prix Βραζιλίας, στο οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός ξεκίνησε από τη 17η θέση της εκκίνησης και δεν άργησε να προσπεράσει όποιον έβρισκε μπροστά του. Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου είχε χάσει από τους οδηγούς της McLaren, όμως στο GP όλα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Η Red Bull Racing είχε βρει το σωστό στήσιμο στην RB20 σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του ως το ταχύτερο μονοθέσιο σε συνθήκες βροχής έναντι των άλλων 9 του grid.

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και η κόκκινη σημαία βοήθησαν τον Φερστάπεν να ξεπεράσει οδηγούς όπως οι Τζορτζ Ράσελ και Λάντο Νόρις που πάλευαν για την 1η θέση έως εκείνο το σημείο. Όταν βρέθηκε στην πρωτοπορία δεν κοίταξε ποτέ πίσω, κατάφερε να πάρει τη νίκη έχοντας μάλιστα τρομερό ρυθμό που δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει. Μπορεί ως αγώνας να μην ήταν από τους καλύτερους της χρονιάς, όμως η εμφάνιση του Μαξ Φερστάπεν και η σημασία της νίκης αυτής στη βαθμολογία τον καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους του 2024.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για την κατάκτηση του τίτλου κατασκευαστών της F1 από τη McLaren, τον τελευταίο αγώνα του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes και όλα όσα έγιναν στο GP Άμπου Ντάμπι.

From P17 on the grid, the win in Brazil should've been impossible...



NEVER tell @Max33Verstappen what's impossible! With the championship in the balance, he delivered one of his all-time greatest drives 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/8CUqSD4dHd