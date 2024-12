Η βρετανική ομάδα πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές προτού βάλει τις βάσεις ώστε να κάνει και πάλι πρωταθλητισμό στη Formula 1.

Έπειτα από 26 χρόνια η McLaren Racing κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1. Αυτός ήταν ο πρώτος της τίτλος μετά το πρωτάθλημα οδηγών του Λιούις Χάμιλτον το 2008 και σήμανε την επιστροφή της στην κορυφή έπειτα από ορισμένες δύσκολες σεζόν.

Η ομάδα του Ουόκινγκ για να φτάσει στο σημείο να πάρει το πρωτάθλημα κατασκευαστών, έπρεπε να περάσει πολύ δύσκολες ημέρες. Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, αποκάλυψε πως η οικονομική κατάσταση της ομάδας του το 2020 ήταν τέτοια που το σενάριο πτώχευσης ήταν υπαρκτό.

«Μετά το Άμπου Ντάμπι του 2020 ήμασταν πολύ κοντά στην πτώχευση. Πληρώναμε όλους τους φόρους μας, όμως βλέπαμε πως ήμασταν μερικούς -όχι πολλούς- μήνες μακριά από αυτήν. Γνωρίζαμε πως θα βγάζαμε τη σεζόν, όμως ήμασταν σε μία κατάσταση όπου εάν δεν είχαμε εισροή χρήματος στην ομάδα, τότε θα ρισκάραμε τα χειρότερα», ανέφερε ο Αμερικανός.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της και η διατήρηση του προσωπικού που έφτανε τα 1.000 άτομα, η McLaren πήρε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα του Μπαχρέιν. Παρά την κίνηση αυτή, ο Μπράουν τόνισε πως δεν είχαν λυθεί τα προβλήματα: «Βρισκόμασταν σε μία πολύ άβολη θέση. Ήμουν όμως σίγουρος πως οι μέτοχοι δεν θα άφηναν την ομάδα να χρεοκοπήσει, όμως ήταν ξεκάθαρο πως χρειαζόμασταν επενδύσεις. Μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια γνωρίζοντας πως θα μας στηρίξουν εάν έπρεπε, όμως ήμασταν σε οριακό σημείο πριν έρθει εν τέλει η ανακούφιση».

Anyone else tearing up? 🥹🧡



The boys had a 2024 to remember. 🫶 pic.twitter.com/QlpFVh4Xnb