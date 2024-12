Ο 23χρονος έχει έναν ακόμα λόγο να πανηγυρίζει φέτος, πέρα από τον τίτλο κατασκευαστών της McLaren Racing.

H σεζόν του 2024 στη Formula 1 ολοκληρώθηκε ονειρικά για την McLaren Racing, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι το 9ο για τη βρετανική ομάδα, η οποία έπιασε στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης τη Williams (πρώτη η Ferrari με 16 τίτλους).

Στο προηγούμενο πρωτάθλημα της McLaren το 1998 δεν είχε γεννηθεί ούτε ο Λάντο Νόρις, ούτε ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο 23χρονος Αυστραλός έγραψε ένα σπάνιο στατιστικό τη φετινή σεζόν: Δεν εγκατέλειψε σε κανένα από τα 24 Grand Prix, ολοκληρώνοντας και τους 1.444 γύρους!

Ο Πιάστρι έγινε έτσι ο τέταρτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που ολοκλήρωσε όλους τους γύρους μίας σεζόν. Μπήκε δηλαδή σε ένα... κλειστό κλαμπ, μαζί με τους τρεις πολυπρωταθλητές που πέτυχαν το ίδιο:

1,444 laps not out ✅



Oscar Piastri becomes just the fourth driver in Formula 1 history to complete every lap of a season 👏#F1 @OscarPiastri pic.twitter.com/rYbYyfFLCF