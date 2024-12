Η αντίστροφη μέτρηση για να κάνει ντεμπούτο στη Formula 1 o διάδοχος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τα «ασημί βέλη» έχει ξεκινήσει.

Η παραμυθένια καριέρα του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG F1 έφτασε στο τέλος της. Ο Βρετανός οδηγός πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τη γερμανική ομάδα στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, σε έναν αγώνα που τερμάτισε στην 4η θέση.

Η συγκίνηση σε όλη την ομάδα της Mercedes ήταν έντονη μετά τον τερματισμό, ενώ ο ίδιος ο Χάμιλτον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Πλέον ο Βρετανός βρίσκεται στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία του ως μέλος της γερμανικής ομάδας, ενώ ο αντικαταστάτης του βρίσκεται στην πίστα για δοκιμές.

