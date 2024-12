Συγκινημένος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2016, βλέποντας τον τελευταίο αγώνα του άσπονδου φίλου του με τη Mercedes.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ ήταν teammates στη Mercedes από το 2013 έως το 2016. Οι δυο τους γνωρίζονταν από μικρή ηλικία, ωστόσο η αντιπαλότητά τους - ενώ οδηγούσαν για τη γερμανική ομάδα - οδήγησε σε ρήξη τις σχέσεις τους.

Ο Ρόσμπεργκ, από τη μέρα που αποχώρησε από τη Formula 1, λίγο μετά τη στέψη του ως παγκόσμιος πρωταθλητής το 2016, μόνο καλά λόγια έχει να πει για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Το GP Άμπου Ντάμπι ήταν το τελευταίο του Χάμιλτον με την ομάδα της Mercedes, και η επίδοσή του την ημέρα του αγώνα εξέπληξε τον Ρόσμπεργκ.

"There's so many happy memories"@PET_Motorsports reunites @LewisHamilton with a select few of his iconic Mercedes F1 cars for an epic day at Silverstone 🤩



Click below to watch now 👇🎬