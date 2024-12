Το συμβόλαιο που έχει με την Mercedes δεν του επιτρέπει να φορέσει τα κόκκινα της Ferrari πριν την Πρωτοχρονιά.

Με μία εξαιρετική εμφάνιση που τον έφερε από την 16η θέση της εκκίνησης στην 4η θέση του τερματισμού, ολοκλήρωσε στο Άμπου Ντάμπι ο Λούις Χάμιλτον τη 12ετή παρουσία του στην Mercedes. Ο πολυνίκης οδηγός της Formula 1 θα συνεχίσει την καριέρα του στη Scuderia Ferrari, όμως δεν μπορεί ακόμα να φορέσει την κόκκινη φόρμα.

Και αυτό διότι είναι ακόμα σε ισχύ το συμβόλαιό του με την Mercedes-AMG F1, κάτι που δεν του επέτρεψε να λάβει μέρος με την ιταλική ομάδα στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι. Ο Χάμιλτον - που συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής στις 7 Ιανουαρίου 2025 - βρέθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ και τους Petronas Twin Towers, την έδρα της εταιρείας πετρελαιοειδών, που είναι χορηγός τίτλου της Mercedes στην F1.

Farewell Lewis, it was an honour to have you at the PETRONAS twin towers for one last time as a @MercedesAMGF1 driver.



Thank you to everyone that came.



You’re welcome back anytime @LewisHamilton! pic.twitter.com/LQ1jswLnhF