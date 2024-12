O τελευταίος αγώνας του Ισπανού με τη Ferrari δεν είχε μόνο συγκίνηση, αλλά και αστείες στιγμές.

Ο τελευταίος αγώνας με τη Scuderia Ferrari θα μείνει για πάντα χαραγμένος στην μνήμη του Κάρλος Σάινθ. O 30χρονος Ισπανός ανέβηκε στο βάθρο στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, φεύγοντας από την ιταλική ομάδα με το... κεφάλι ψηλά.

Στο περιθώριο του αγώνα ο Σάινθ «πλήρωσε» το στοίχημα που είχε βάλει. Όπως είχε πει θα φορούσε στολή πιπεριάς σε περίπτωση που ο Γκουανγιού Ζου της Sauber εξασφάλιζε τουλάχιστον ένα βαθμό φέτος.

Στις 4 σεζόν με τη Ferrari, ο Σάινθ σημείωσε 4 νίκες και ξεπέρασε τους 900 βαθμούς.

Gracias, Carlos! 🌶️



The four years you have been with us have created memories that will forever be a part of Scuderia Ferrari's legacy ❤️ pic.twitter.com/tknliAgCuc