Απογοητευμένος έμεινε ο Μονεγάσκος οδηγός για το γεγονός πως η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια της Formula 1.

Έναν από τους καλύτερους αγώνες του έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Ο Μονεγάσκος εκκίνησε 19ος και τερμάτισε στην 3η θέση έχοντας εξαιρετική απόδοση και στρατηγική. Ο πρώτος του γύρος ήταν εντυπωσιακός, στον οποίο κατάφερε να κερδίσει 11 θέσεις.

Μετά τον τερματισμό ο Λεκλέρ ήταν απογοητευμένος που δεν κατάφερε η Ferrari να πάρει τον τίτλο στους κατασκευαστές: «Ήξερα πως έπρεπε να ήμουν επιθετικός. Πήρα πολύ μεγάλα ρίσκα στον πρώτο γύρο για να κερδίσω πολλές θέσεις και με βοηθήσει αυτό στη συνέχεια του αγώνα. Δυστυχώς ξεκινούσα πολύ πίσω για να κάνω κάτι καλύτερο από την 3η θέση. Πήραμε το μέγιστο. Με πονάει που χάσαμε τον τίτλο, ήμασταν πολύ κοντά στη βαθμολογία. Προσπαθήσαμε τα πάντα, είναι κρίμα αλλά η ποινή μας πλήγωσε».

GRANDEEE CHARLES!!



From P19 to P3, Charles ends the season on a high with a podium 🤩💪#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/MrthTFdMCb — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 8, 2024

Επιπλέον δήλωσε πως θέλει να ξεκινήσει το 2025 με το δυναμισμό των τελευταίων αγώνων της φετινής χρονιάς: «Εάν δούμε το πρώτο μέρος της σεζόν ήμασταν στο πουθενά στη μάχη για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στο δεύτερο μέρος της σεζόν ήμασταν πολύ καλοί και η ομάδα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ελπίζω του χρόνου να ξεκινήσουμε το ίδιο δυνατά όπως τελειώσαμε τη φετινή χρονιά».

𝐏𝟐 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑𝐒' 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 🏆



A year full of wins, podiums and lots of points. We fought hard right until the end, as a team 👊❤️



Great battle this season, @McLarenF1 🤝 pic.twitter.com/9EWnQIHkqx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 8, 2024

Όταν ρωτήθηκε για τον Λιούις Χάμιλτον που θα είναι teammate του την επόμενη σεζόν, ο Λεκλέρ είπε: «Ο Λιούις έχει πετύχει πάρα πολλά και μου δίνει αυτό μεγάλο κίνητρο. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τη συνεργασία μου με τον Κάρλος και όλα όσα περάσαμε μαζί. Κρίμα που δεν πήραμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αυτή τη στιγμή είμαι απογοητευμένος. Θα μου πάρει τρεις ή τέσσερις ημέρες για να συνέλθω και μετά θα σκεφτώ το 2025».

Nothing but respect 🤝



Rivals on track but united by the passion of this sport, congratulations @MclarenF1 👏 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/h95IvknPbK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 8, 2024

Φωτογραφίες: ScuderiaFerrari/X