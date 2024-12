Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Γιας Μαρίνα για μία τελευταία φορά στο 2024; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 24ος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 58 γύρων που ακολουθεί.

Η McLaren Racing έχει σήμερα τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 για πρώτη φορά μετά από 26. Η βρετανική ομάδα έχει το πάνω χέρι καθώς οι δύο οδηγοί της εκκινούν από τις θέσεις 1 και 2. Η Ferrari που βρίσκεται μαθηματικά στη μάχη έχει τον Κάρλος Σάινθ στην 3η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ στην 9η θέση. Στη μάχη της νίκης δεν γίνεται να μην υπολογίζουμε τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εκκινεί από την 4η θέση.

McLaren vs Ferrari.



For the Constructors' Championship.



BRING. IT. ON. 👊#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/H3dg4DMxf7