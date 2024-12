Ο Τζορτζ Ράσελ θα αγωνιστεί στο Άμπου Ντάμπι για τελευταία φορά δίπλα στον πιο πετυχημένο οδηγό στην ιστορία της Formula 1.

Μετά από 12 χρόνια γεμάτα τίτλους, η κοινή πορεία της Mercedes-AMG F1 με τον Λούις Χάμιλτον φθάνει στο τέλος της. Στο προσεχές Grand Prix του Άμπου Ντάμπι ο 39χρονος Βρετανός θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας, καθώς από την επόμενη σεζόν θα φορά την κόκκινη φόρμα της Ferrari.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο της Mercedes για τον Χάμιλτον, που σκηνοθέτησε η Ελληνοαμερικανίδα Melina Matsoukas

Στον τελευταίο του αγώνα ως teammate του Χάμιλτον, ο Τζορτζ Ράσελ θα φορά ένα κράνος που στο πίσω μέρος του απεικονίζει τους δυο τους. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ράσελ έγραψε για την πρώτη φορά που συνάντησε τον επτάκις πρωταθλητή: «Από τότε που ως 10χρονο αγόρι περίμενα για ένα αυτόγραφό σου, μέχρι που ήμουν teammate σου για 3 χρόνια. Ήταν τιμή για μένα φίλε».

From waiting for your autograph as a 10 year old to being teammates for 3 years. It’s been an honour mate!! 👊 @LewisHamilton pic.twitter.com/0KEb07qgOR