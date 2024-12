O Δανός οδηγός θα αγωνιστεί στο Άμπου Ντάμπι για τελευταία φορά με το μονοθέσιο της Haas F1.

Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι θα είναι συναισθηματικά φορτισμένο για αρκετούς οδηγούς του grid. Από τον Λούις Χάμιλτον που αφήνει την Mercedes για τη Ferrari, μέχρι τον Κέβιν Μάγκνουσεν που δεν θα βρίσκεται στη Formula 1 το 2025.

Ο 32χρονος Δανός αγωνίστηκε επί 6 σεζόν με την Haas F1, όμως δεν ήταν στα πλάνα της αμερικάνικης ομάδας για την επόμενη χρονιά. Δεν θα μείνει όμως μακριά από τις πίστες, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία του με την BMW M Motorsport για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) του 2025.

Let’s give a heartfelt welcome to Kevin Magnussen as he joins the BMW M family! 🙌✨



The 32-year-old Danish racing star is officially becoming a BMW M works driver and will take the wheel of the BMW M Hybrid V8 next year. 🏎️💨 pic.twitter.com/mtSiwJj0ox