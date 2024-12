Στη βρετανική ομάδα αποδέχθηκαν το λάθος του Λάντο Νόρις, ωστόσο δεν συμφωνούν με το μέγεθος της ποινής που του επιβλήθηκε.

Απογοήτευση επικρατεί στη McLaren Racing έπειτα από την ολοκλήρωση του Grand Prix Κατάρ. Η βρετανική ομάδα είχε τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών την Κυριακή, ωστόσο το αποτέλεσμα που πήρε δεν της το εξασφάλισε.

Ο κύριος λόγος που δεν διεκδίκησε τη νίκη στη Λουσέιλ ήταν η ποινή του Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων stop/go καθώς αγνόησε διπλές κίτρινες σημαίες στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού για θραύσματα στην πίστα.

Let's take a closer look 🔍 This yellow flag infringement cost Lando Norris a stop/go penalty ⚠️ #F1 #QatarGP pic.twitter.com/bI2UXZSWxy

Παρά το γεγονός πως αυτή η ποινή έχει δοθεί στο παρελθόν για ανάλογα συμβάντα στη McLaren διαφωνούν με το μέγεθος της ποινής. Ο επικεφαλής της ομάδας του Ουόκινγκ, Αντρέα Στέλα, επιβεβαίωσε στο F1 TV πως ο Νόρις παραβίασε τους κανονισμούς, ωστόσο κάλεσε την FIA να αναθεωρήσει τις ποινές που επιβάλλει σε τέτοια περιστατικά.

«Πιστεύω πως άξιζε να πάρει ποινή. Πρέπει όμως να υπάρχουν και ορισμένα προαπαιτούμενα. Το ένα είναι η αναλογία και το δεύτερο η ιδιαιτερότητα. Νομίζω ότι η εφαρμογή της ποινής στερείται και των δύο απαιτήσεων. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κάποιον; Έχει συγκρουστεί κάποιο μονοθέσιο; Όπως και η ιδιαιτερότητα του περιστατικού στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση του κανονισμού. Η ιδιαιτερότητα οδηγεί στην αναλογία. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της παράβασης. Είναι ενδιαφέρον ότι η κίτρινη σημαία αναβόσβηνε και σε κάποιο σημείο απλά αφαιρέθηκε. Η έλλειψη ιδιαιτερότητας και αναλογίας είναι πολύ ανησυχητική και είναι επίσης ένας παράγοντας που θα μπορούσε να έχει καθοριστικό αντίκτυπο στη μάχη του πρωταθλήματος. Είναι σίγουρα ένα συμβάν που η FIA θα πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά εάν θέλουμε να υπάρχει συνεχής δικαιοσύνη στην F1», είπε ο Ιταλός.

Not the race Lando had hoped for 😔#F1 #QatarGP pic.twitter.com/FHEoPsQQKH