Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes περιμένει έναν συναρπαστικό αγώνα στο Κατάρ, στον οποίο μπορεί να διεκδικήσει το κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Για μόλις 55 χιλιοστά του δευτερολέπτου ο Τζορτζ Ράσελ έμεινε στη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κατάρ, πίσω μόνο από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ιδίως μετά την ποινή μίας θέσης στον οδηγό της Red Bull Racing, o Βρετανός της Mercedes είναι το φαβορί για τη νίκη στην πίστα της Λουσέιλ. Μετά το Q3 ο Ράσελ αναγνώρισε την καλή αγωνιστική κατάσταση της γερμανικής ομάδας και είπε για τη μάχη της pole position: «Είμαστε σε ένα πολύ καλό σερί. Στις τελευταίες τέσσερις κατατακτήριες δοκιμές είμαστε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, κάτι που πριν από μερικούς αγώνες δεν μπορούσαμε να το ονειρευτούμε. Νιώθω πως είμαι σε πολύ καλή φόρμα αυτό το διάστημα, ο πρώτος μου γύρος ήταν ένας από τους καλύτερους που έχω κάνει ποτέ μου. Προσπάθησα να βρω χρόνο στον τελευταίο γύρο αλλά ο Μαξ με νίκησε. Στα θετικά, το μονοθέσιο είναι πολύ δυνατό στους τελευταίους δύο αγώνες και το απολαμβάνουμε όσο μπορούμε».

Για το συμβάν με τον Φερστάπεν στο Q3 o Ράσελ είπε: «Πείτε μου εσείς, είστε οι ειδικοί. Πάτησα στα χαλίκια. Ένιωσα το δάπεδο να σέρνεται στο κερμπ και στο χώμα, ελπίζω να μην το χτύπησα. Ίσως γι’ αυτό δεν κατάφερα να βελτιώσω. Ήταν τρομακτικό, δύο στροφές πριν ξεκινήσω τον τελευταίο μου γύρο».

