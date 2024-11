Ο Μαξ Φερστάπεν οδήγησε σαν πρωταθλητής και έφερε τη Red Bull στην πρώτη θέση της εκκίνησης, ανατρέποντας τα προγνωστικά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ είχαν πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική εξέλιξη, με τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing να δείχνουν αναπάντεχη ταχύτητα και τον Ολλανδό πρωταθλητή να επιστρέφει στην pole position έπειτα από αρκετό καιρό. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes διεκδίκησε την pole με όλες του τις δυνάμεις και την έχασε για μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Θετικές κατατακτήριες για τη McLaren, με τον Λάντο Νόρις στην 3η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 4η.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR! Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8

Η έναρξη του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων στο Λουσέιλ ήταν κάτι σαν επιστροφή στην κανονικότητα για οδηγούς και ομάδες, με 18 λεπτά στο ρολόι και ελεύθερη επιλογή ελαστικών. Παρ’ όλα αυτά, προτού καν ανοίξει το pit lane, μια μεγάλη ουρά από μονοθέσια που περίμεναν -ανυπομονούσαν σε κάποιες περιπτώσεις- να βγουν στην πίστα.

Οι πρώτοι γύροι των περισσότερων οδηγών έγιναν με χρησιμοποιημένα ελαστικά, καθώς η πρόσφυση τη πίστας συνέχιζε να βελτιώνεται και έτσι προτίμησαν να βάλουν τα φρέσκα ελαστικά στο τέλος για να τη βρουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είχαμε επίσης και κάποιες διαγραφές χρόνων για παραβίαση των ορίων της πίστας, με τους Οκόν και Κολαπίντο να είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Στο τέλος του Q1, o Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, λίγα χιλιοστά μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Αυτήν το φορά δεν είχαμε ηχηρούς αποκλεισμούς, αν και είδαμε την ασυνήθιστη έξοδο του Νίκο Χούλκενμπεργκ στη 18η θέση. Μαζί με τον Γερμανό της Haas αποκλείστηκαν οι Άλμπον, Λόσον, Κολαπίντο και Οκόν. Στο Q2 πέρασαν και οι δύο Sauber ενώ εντυπωσιακή ήταν επίσης η 6η θέση του Αλόνσο με την Aston Martin.

Η δράση κλιμακώθηκε πιο σταδιακά στην έναρξη του δεύτερου σκέλους, με τους οδηγούς να μην κυνηγούν από το ξεκίνημα τους απόλυτους χρόνους, καθώς οι περισσότεροι για άλλη μία φορά έκαναν τους πρώτους γύρους τους με χρησιμοποιημένα ελαστικά, προφανώς περιμένοντας περαιτέρω βελτίωση της πίστας.

Κι ενώ στο τέλος ο Φερστάπεν έκανε έναν εκπληκτικό χρόνο για να πάρει την πρώτη θέση του Q2, σχεδόν 3 δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Νόρις, η μάχη για την είσοδο στη 10άδα ήταν πολύ σκληρή. Ο Πέρεζ πέρασε οριακά στη 10η θέση ενώ οι πέντε που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Γκασλί, Ζου, Μπότας, Τσουνόντα και Στρολ.

Οι επιδόσεις των οδηγών -και των μονοθεσίων τους- στα δύο πρώτα σκέλη έκανε το τρίτο και κρίσιμο σκέλος πολύ πιο απρόβλεπτο. Τουλάχιστον τρεις οδηγοί διεκδικούσαν την pole position, ενώ η μάχη για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών ανάμεσα σε McLaren και Ferrari έδινε ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η πρώτη γρήγορη προσπάθεια, την οποία εγκατέλειψε ο Νόρις και δεν επιχείρησε καν ο Φερστάπεν, είδε τον Ράσελ να γράφει έναν πάρα πολύ καλό χρόνο και να ανεβαίνει στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, πολύ μπροστά (πάνω από 3 δέκατα) από τους Λεκλέρ και Χάμιλτον.

Για τη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια όλα τα δυνατά ονόματα βγήκαν στην πίστα, αλλά κανείς δεν κατάφερε να περάσει το χρόνο που έκανε ο Ράσελ στο πρώτο πέρασμα. Ο Φερστάπεν πλησίασε περισσότερο από όλους και σταμάτησε μόλις 45 χιλιοστά πίσω από τον Βρετανό στη 2η θέση.

Man of the moment George Russell is in control still, but for how long?



He holds provisional pole with just a couple of minutes to go#F1 #QatarGP pic.twitter.com/uxNFUlukKD