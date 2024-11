Η McLaren πήρε το μάξιμουμ των βαθμών το Σάββατο, με τους Πιάστρι και Νόρις να τερματίζουν στις δύο πρώτες θέσεις.

Ο Αγώνας Σπριντ για το Grand Prix Κατάρ εξελίχθηκε σε μια επικράτηση της McLaren, που έκανε το 1-2, στο κυνήγι του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε τη νίκη, που του πρόσφερε γενναιόδωρα ο Λάντο Νόρις λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή του τερματισμού. Ήταν μια κίνηση αναγνώρισης της βοήθειας και της θέσης που έδωσε ο Πιάστρι στον Νόρις στο GP Βραζιλίας, όταν ο Βρετανός είχε ακόμα μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, μπροστά από τις δύο Ferrari των Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ.

