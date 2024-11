Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 παραδέχεται τις δυσκολίες του στις κατατακτήριες δοκιμές και αναρωτιέται αν έχει χάσει τη φόρμα του.

Ο Λούις Χάμιλτον, επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για τις επιδόσεις του, παραδεχόμενος ότι δεν νιώθει πια τόσο γρήγορος όσο στο παρελθόν. Μετά από μια ακόμα δύσκολη εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Σπριντ στο Κατάρ, όπου κατέκτησε μόλις την έβδομη θέση στη σχάρα εκκίνησης, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε προβληματισμένος και ίσως αποκαρδιωμένος.

Η απόδοση του Χάμιλτον ήταν αισθητά κατώτερη από αυτή του ομόσταβλού του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ήταν 0,399 δευτερόλεπτα ταχύτερος, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση στη σχάρα εκκίνησης πίσω από τον poleman Λάντο Νόρις. Όταν ρωτήθηκε αν οι χαμηλές του επιδόσεις είναι αποτέλεσμα προσωπικών του λαθών, ο Χάμιλτον απάντησε με ειλικρίνεια: «Ποιος ξέρει; Σίγουρα δεν είμαι πλέον γρήγορος».

Ο Βρετανός πρωταθλητής απέδωσε την έλλειψη ρυθμού αποκλειστικά στον εαυτό του και όχι σε κάποιο πρόβλημα με το μονοθέσιο: «Το ίδιο όπως σε κάθε κατατακτήριες. Όχι πολύ καλά. Είμαι απλώς αργός και το ίδιο συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Το μονοθέσιο φαινόταν σχετικά καλό. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω».

