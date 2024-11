Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν ο ταχύτερος στο Sprint Shootout στην πίστα του Λουσέιλ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ του GP Κατάρ, το Sprint Shootout όπως είναι γνωστό στον κόσμο της Formula 1, είχε για νικητή αυτόν που αναμενόταν, με τον Λάντο Νόρις και τη McLaren να εξασφαλίζουν την πρώτη θέση στην εκκίνηση. Ο Τζορτζ Ράσελ με την πολύ δυνατή στους τελευταίους αγώνες Mercedes πήρε τη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά ενώ η McLaren έκανε το 1-3 με τον Όσκαρ Πιάστρι στην 3η θέση.

LANDO NORRIS TAKES SPRINT POLE IN QATAR!! 🧡



The McLaren driver delivers under the lights to secure top spot for tomorrow's Sprint! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/OppvVxF0Kf November 29, 2024

SQ1

Κάτω από το λαμπρό φως των προβολέων της πίστας στο Λουσέιλ, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για το πρώτο σκέλος του Sprint Shootout, το οποίο είχε διάρκεια 12 λεπτών και όλοι ήταν υποχρεωμένοι να έχουν τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli στα μονοθέσιά τους.

Οι παράγοντες αυτοί διαφοροποιούν αρκετά τα δεδομένα για τις ομάδες και μπορούν να φέρουν εκπλήξεις, και όντως το έκαναν. Ενώ ο καλύτερος χρόνος του σκέλους ήρθε από τον Λάντο Νόρις και τη McLaren, μια μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά, ο Σέρχιο Πέρεζ έμεινε εκτός συνέχειας στη 16η θέση. Μαζί με τον Μεξικανό της Red Bull, αποκλείστηκαν οι Τσουνόντα, Οκόν, Ζου και Κολαπίντο. Στον αντίποδα, εντυπωσιακός ήταν ο Βαλτέρι Μπότας με τη Sauber στην 9η θέση.

SQ2

Το δεύτερο σκέλος του Sprint Shootout είχε διάρκεια 10 λεπτών και όπως και στο Q1, οι οδηγοί που συνέχιζαν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα των ελαστικών. Η πρόσφυση της πίστας συνέχιζε να βελτιώνεται και οι χρόνοι έπεφταν σχεδόν σε κάθε πέρασμα.

Και πάλι ο Νόρις βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων μετά το τέλος του SQ2, μπροστά από τους Ράσελ και Πιάστρι. Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώθηκε στις πέντε θέσεις που οδηγούσαν στον αποκλεισμό, στις οποίες βρέθηκαν οι Αλόνσο, Άλμπον, Μπότας, Στρολ και Μάγκνουσεν.

Piastri dips a wheel in the gravel 😳



He loses a time for track limits, as Sainz, then Russell, then the other McLaren of Lando Norris top the times! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YYnfMF5oWj — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

SQ3

Τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά στο 3ο σκέλος του Sprint Shootout, όπου οι 10 οδηγοί που έπαιρναν μέρος μπορούσαν πλέον να βάλουν τη μαλακή γόμα και να κυνηγήσουν τους καλύτερους χρόνους, στα 8 λεπτά της διάρκειάς του.

Οι οδηγοί έκαναν δύο γρήγορες προσπάθειες με το ίδιο σετ ελαστικών, αλλά για τον Λάντο Νόρις έφτανε μόνο η πρώτη για να κάνει τον καλύτερο χρόνο και να εξασφαλίσει την pole position για τον Αγώνα Σπριντ. Ο Τζορτζ Ράσελ προσπάθησε να τον «εκθρονίσει» αλλά δεν τα κατάφερε, σταματώντας μόλις 63 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του, για να πάρει τη 2η θέση. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Σάινθ, Λεκλέρ, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Γκασλί, Χούλκενμπεργκ και Λόσον.

They were slowest to leave the pits, but fastest once out on track! 🚀



Norris and Piastri hit the front after the first flying laps! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wzNAdjdV50 — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

Ο Αγώνας Σπριντ θα εκκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας το Σάββατο.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: LN4/X