O Σέρβος τενίστας βρίσκεται στο Κατάρ για χορηγική συμφωνία και δεν παρέλειψε να επισκεφθεί την πίστα όπου διεξάγεται το Grand Prix της Formula 1.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής στο Λουσέιλ περιλάμβανε τις ελεύθερες δοκιμές και τις Κατατακτήριες Σπριντ του Grand Prix Κατάρ. Τη δράση παρακολούθησε από κοντά ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας επισκέφθηκε το γκαράζ της Scuderia Ferrari, όπου συμμετείχε σε ασκήσεις γυμναστικής με τους μηχανικούς της ιταλικής ομάδας.

Ο κάτοχος 24 Grand Slam επισκέφθηκε το Κατάρ όχι μόνο ως θαυμαστής της Formula 1. Υπέγραψε συμφωνία με την Qatar Airways, της οποίας θα είναι ο νέος Global Brand Ambassador.

