Στην αυστριακή ομάδα δεν περιμένουν η επόμενη σεζόν της Formula 1 να είναι σαν τη φετινή, καθώς θα είναι ακόμη πιο αμφίρροπη.

Η Red Bull Racing είναι η ομάδα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη Formula 1 και αυτό ίσχυε μέχρι και ένα σημείο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μαξ Φερστάπεν παίρνοντας 7 νίκες στους 10 πρώτους αγώνες κατάφερε να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό στην επίτευξη του τέταρτου τίτλου της καριέρας του.

Η πτώση στη δυναμική της αυστριακής ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς προκάλεσε μεγάλες αναταραχές στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς. Η εύρεση λύσεων ώστε να η RB20 να βελτιωθεί σε απόδοση αποδείχθηκε σπαζοκεφαλιά για τους τεχνικούς των «ταύρων». Το πρόγραμμα εξέλιξης πέτυχε το στόχο του, καθώς όσες αναβαθμίσεις έφτασαν στις πίστες το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν τα αποτελέσματα που περιμένανε.

Το βλέμμα όλων στη Red Bull Racing είναι πλέον στο 2025, ωστόσο ο τεχνικός της διευθυντής, Πιέρ Βασέ, δήλωσε απαισιόδοξος: «Πιστεύω πως όλοι είμαστε χαρούμενοι με τη δουλειά που κάναμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είμαι όμως αισιόδοξος για το 2025. Δεν είμαι αισιόδοξος γιατί διότι οι άλλες ομάδες είναι πολύ γρήγορες. Θα έχουμε μάχη για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό που έγινε φέτος το περιμέναμε να συμβεί κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς».

