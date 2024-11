Ο Μονεγάσκος οδηγός επικεντρώνεται πλέον στα δύο τελευταία Grand Prix της σεζόν, ώστε να μην χαθεί ο τελευταίος διαθέσιμος τίτλος για τη Ferrari.

Πίσω του αφήνει ο Σαρλ Λεκλέρ τα όσα συνέβησαν στο Grand Prix Λας Βέγκας, το περασμένο Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα στο Κατάρ (Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας), ο 27χρονος οδηγός ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον teammate του στη Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ.

«Δεν θέλω να επανέλθω στα όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας. Απομένουν δύο αγώνες και πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μόνο αυτό έχει σημασία. Συζητήσαμε όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας και είμαστε εντάξει, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν είχα αμφιβολία περί αυτού, γιατί ανέκαθεν είχαμε πολύ καλή σχέση με τον Κάρλος. Υπήρχαν αγώνες όπου τα πράγματα δεν κύλησαν όπως θα θέλαμε, όμως το συζητήσαμε και προχωράμε».

