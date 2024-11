Πότε θα γίνουν οι δοκιμές πριν και κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν για την απόλυτη προετοιμασία αναβατών και ομάδων.

Με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2024 να έχει ολοκληρωθεί, η Dorna Sports ανακοίνωσε το πρόγραμμα δοκιμών για τη νέα σεζόν του 2025. Η ερχόμενη χρονιά περιλαμβάνει εντατική προετοιμασία με δύο δοκιμές πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, τρία in-season τεστ κατά τη διάρκειά του και την καθιερωμένη ημέρα δοκιμών μετά τον τελευταίο αγώνα στη Βαλένθια.

Η πρώτη δράση για τη σεζόν του 2025 ξεκινά νωρίς, με το παραδοσιακό shakedown στις 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου στη Sepang. Σε αυτό συμμετέχουν rookies και αναβάτες δοκιμών, ενώ οι κύριες pre-season δοκιμές θα διεξαχθούν επίσης στη Sepang το 3ήμερο 5-7 Φεβρουαρίου. Λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, οι ομάδες και οι αναβάτες θα μεταφερθούν στο Buriram για ένα ακόμη τεστ στις 12-13 Φεβρουαρίου, με το πρωτάθλημα να ανοίγει αυλαία στις 28 Φεβρουαρίου με το GP Ταϊλάνδης.

