Ράσελ, Λεκλέρ και Φερστάπεν ξεπέρασαν κατά πολύ το όριο ταχύτητας στο Las Vegas Strip.

Το σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ευθεία από τις πόλεις που φιλοξενούν Grand Prix της Formula 1, πίσω μόνο από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Στο Las Vegas Strip, μήκους 1,9 χλμ., τα μονοθέσια αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 350 χλμ/ώρα!

Ορισμένοι αστυνομικοί του Λας Βέγκας βρήκαν την ευκαιρία να τσεκάρουν τα ραντάρ ταχύτητα που φέρουν, μετρώντας τα μονοθέσια που περνούσαν. Και προφανώς είδαν για πρώτη φορά ενδείξεις άνω των 200 μιλιών την ώρα στην οθόνη.

No, officer, I had no idea how fast I was going 😅#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CobTznM0ut