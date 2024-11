Ο Βρετανός της McLaren «πετάει» λευκή πετσέτα, καθώς δεν πιστεύει πως έχει την οποιαδήποτε ελπίδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2024.

Η υπόθεση τίτλος δεν είναι πλέον στο μυαλό του Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός παραδέχθηκε την ήττα του μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας και πλέον περιμένει να δει τον Μαξ Φερστάπεν να αναδεικνύεται για τέταρτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Νόρις παραδέχθηκε - προκαλώντας έκπληξη - πως το πρωτάθλημα δεν κρίθηκε στον προηγούμενο αγώνα στη Βραζιλία αλλά πολύ νωρίτερα στη σεζόν. Ωστόσο δηλώνει περήφανος για το ότι είναι ο μοναδικός οδηγός που διεκδίκησε το φετινό πρωτάθλημα από τον Ολλανδό.

Not the Qualifying we had hoped for, but we will be sure to give it our all tomorrow. 👊#LasVegasGP pic.twitter.com/6ABWZYrwWw