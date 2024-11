O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκε το FP3 του Grand Prix Λας Βέγκας, το 22ο στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1. To τελευταίο 60λεπτο πριν τη μάχη της pole position ήταν άκρως σημαντικό για ομάδες και οδηγούς, καθώς έπρεπε να βελτιώσουν την απόδοση των μονοθεσίων τους. Λόγω κόκκινης σημαίας στα τελευταία λεπτά δεν πρόλαβαν όλοι οι οδηγοί να σημειώσουν ανταγωνιστικά περάσματα.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα στα τελευταία λεπτά σημείωσε το 1:33,570 κι έτσι η γερμανική ομάδα σημείωσε την ταχύτερη επίδοση σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές του τριημέρου. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, ο οποίος ήταν 0,215 δλ πιο αργός από το χρόνο του Ράσελ.

