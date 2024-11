Η αυστριακή ομάδα πέτυχε το στόχο της και ανάγκασε τους ανταγωνιστές της να προχωρήσουν σε αλλαγές στα μονοθέσιά τους.

Λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Λας Βέγκας, που ολοκληρώθηκε με τη στέψη του Μαξ Φερστάπεν ως πρωταθλητή για 4η συνεχή σεζόν, δημιουργήθηκαν αναταραχές στον κόσμο της Formula 1. H FIA εξέδωσε νέα τεχνική ντιρεκτίβα στην οποία απαγόρευσε τη χρήση προστατευτικών πλακών στο δάπεδο των μονοθεσίων.

Μαξ Φερστάπεν: Ο αμφιλεγόμενος πρωταθλητής που εμπνέει και διχάζει

Αυτό έγινε έπειτα από αίτημα της Red Bull Racing και αυτό ανάγκασε αρκετές ομάδες του grid να προχωρήσουν σε αλλαγές στα μονοθέσιά τους. Το δάπεδο των μονοθεσίων είναι πολύ σημαντικό καθώς η ξύλινη σανίδα δεν πρέπει να φθείρεται πάνω από 10 χιλιοστά κατά τη διάρκεια ενός Grand Prix. Στο GP ΗΠΑ του 2023 οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα επειδή η σανίδα στο δάπεδό τους είχε φθαρεί περισσότερο απ’ όσο επέτρεπαν οι κανονισμοί.

We're back in Vegas and it feels fabulous! 🤩#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/dRqZ74BTtu