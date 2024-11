Η ιταλική ομάδα θέλει το φετινό πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να το πετύχει.

H Scuderia Ferrari προετοιμάζεται για το Grand Prix Λας Βέγκας με στόχο να ξεκινήσει ένα κρεσέντο το οποίο θα της δώσει το φετινό πρωτάθλημα στους κατασκευαστές. Απομένουν μόλις τρεις αγώνες για το τέλος της χρονιάς, οι οποίοι θα διεξαχθούν τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Με το βλέμμα της να είναι στραμμένο στον πρώτο της τίτλο μετά το 2008, η Ferrari ετοιμάζει αναβαθμίσεις ενόψει του αγώνα στο Λας Βέγκας. Σύμφωνα με το autoracer.it η ιταλική ομάδα θα έχει μια νέα εμπρός αεροτομή για την SF-24.

Rolling the dice on an epic race weekend 🎲



Make sure to keep our notifications on and follow our social channels including the #SFApp to keep in the loop this weekend 📲



Cover art by Vittoria Macioci ➡️ https://t.co/LYqCIMcUJP pic.twitter.com/IRl2IcSfWw