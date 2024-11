Η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το φαντασμαγορικό Λας Βέγκας.

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωσή της. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22-24 Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την έναρξη του τελευταίου triple-header της χρονιάς. Πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα στο πρόγραμμα ο οποίος διεξάγεται μόνιμα ημέρα Σάββατο (σ.σ. Το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία διεξάγονται παραδοσιακά Κυριακή), όμως επειδή έχουμε 10 ώρες διαφορά με το Λας Βέγκας, τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης θα σβήσουν στη χώρα μας το πρωί της Κυριακής.

Το νέο σιρκουί του Λας Βέγκας που το γνωρίσαμε το 2023 θα φιλοξενήσει τον 22ο αγώνα της φετινής μαραθώνιας σεζόν της Formula 1. Ωστόσο δεν είναι η μόνη πίστα που έχει φιλοξενήσει αγώνα στην πόλη του τζόγου. Οι προηγούμενες ήταν το 1981 και το 1982. Η σημερινή διαδρομή βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, με τα καζίνο και τα πολυτελή ξενοδοχεία να την κοσμούν. Έχει μήκος 6.201, μέτρα σημεία που οι οδηγοί έχουν το πόδι πατημένο στο γκάζι για 2 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 50 γύρους.

Νικητής στο Λας Βέγκας το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. To ρεκόρ πίστας κατέχει ο Όσκαρ Πιάστρι με το 1:35,490.

O αγώνας είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο όπως και το 2023 και το γεγονός πως διεξάγεται βράδυ δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις για ομάδες και οδηγούς. Παράλληλα, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο τους, κάτι που δεν αποκλείεται να επιφέρει έναν χαοτικό και ανατρεπτικό αγώνα.

Όσον αφορά τη μάχη του τίτλου, ο Μαξ Φερστάπεν μπορεί να γίνει για τέταρτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τερματίσει μπροστά από τον Λάντο Νόρις την Κυριακή στο Grand Prix. Στη μάχη για το πρωτάθλημα κατασκευαστών η McLaren έχει προβάδισμα 36 βαθμών έναντι της Scuderia Ferrari και η μάχη των δύο αναμένεται να είναι συναρπαστική.

Three rounds to go - three constructors in the fight 👊



This is what it's all about 🏆#F1 pic.twitter.com/clDxzjfJup November 19, 2024

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Λας Βέγκας. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της και θα δώσουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση στους οδηγούς.

To GP Λας Βέγκας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+, ενώ από το ελεύθερο ΑΝΤ1 θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 22ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Λας Βέγκας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

04:30-05:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:00-09:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 23 Νοεμβρίου

04:30-05:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:00-09:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 24 Νοεμβρίου

08:00 – Αγώνας (LIVE)

Ακούστε την ομάδα του gMotion στο νέο podcast powered by Ford να συζητά για το πρωτάθλημα MotoGP, τον πανάξιο τίτλο του Χόρχε Μαρτίν και κάνει την προεπισκόπηση του GP Λας Βέγκας.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com