Ο οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1 έζησε μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ και πίεσε τον εαυτό του στα όρια.

O Σαρλ Λεκλέρ έζησε δύο από τις πιο αξιομνημόνευτες ημέρες της ζωής του. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1 είχε την ευκαιρία να πετάξει με ένα μαχητικό αεροσκάφος Rafale, το οποίο έχει ενταχθεί και στην Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδος.

Ο 27χρονος οδηγός από το Μονακό βρέθηκε στην πτέρυγα μάχης 113 στο Σεντ Ντιζιέ της Βορειοανατολικής Γαλλίας και είδε από κοντά το αεροσκάφος στο οποίο θα είχε το ρόλο του... συγκυβερνήτη. Αρχικά πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα μπήκε στον προσομοιωτή ώστε να πάρει μία πρώτη «γεύση» για την εμπειρία που είχε μπροστά του.

More photos from this incredible experience :) pic.twitter.com/SnGwU1grIp