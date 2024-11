Οι κρίσιμες στιγμές που άλλαξαν τη ροή του τίτλου ήρθαν από τα μεγάλα λάθη των διεκδικητών του.

Η σεζόν MotoGP 2024 ήταν γεμάτη ένταση και το πρωτάθλημα κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα στη Βαρκελώνη. Δεν θα ήταν όμως υπερβολή να πούμε ότι ήταν τα λάθη των Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν που επηρέασαν δραματικά την εξέλιξη της μάχης για τον τίτλο. Ας δούμε τις καθοριστικές αστοχίες που έκριναν το αποτέλεσμα.

Το διπλό λάθος του Μπανάια στο Πορτιμάο

Στο Πορτιμάο, ο Μπανάια ξεκίνησε τη χρονιά με δύο απώλειες. Στο sprint race, ένα μικρό λάθος τον έριξε από την πρώτη στην τέταρτη θέση, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς. Την Κυριακή, μια σύγκρουση με τον Μαρκ Μάρκεθ στην προσπάθειά του να κρατήσει την πέμπτη θέση τον έθεσε εκτός μάχης, παραχωρώντας 11 βαθμούς στον Μαρτίν.

Η πτώση του Μαρτίν στη Χερέθ

Ο Μαρτίν, που ηγείτο του αγώνα στο Χερέθ, υπέκυψε στην πίεση του Μπανάια στη στροφή 6, με αποτέλεσμα να πέσει και να χάσει 20 πολύτιμους βαθμούς. Αν και ήταν ένα ασυνήθιστο λάθος, ήταν ενδεικτικό της συνεχούς πίεσης.

Η απίστευτη πτώση του Μπανάια στη Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη, ο Μπανάια, αν και πρωτοπόρος του sprint race, έπεσε στη στροφή 5 του τελευταίου γύρου, χάνοντας μια βέβαιη νίκη. Αυτή ήταν η τέταρτη εγκατάλειψή του για τη χρονιά, επιδεικνύοντας την αδυναμία του να διαχειριστεί τα sprint races, σε αντίθεση με τον κυρίαρχο Μαρτίν.

MORE AND MORE DRAMA 🤯@PeccoBagnaia crashes out of the lead in the last lap as @marcmarquez93 takes 2nd from @37_pedroacosta 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/ESJQCAvxEb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Το σφάλμα του Μαρτίν στη Γερμανία

Ο Μαρτίν, προσπαθώντας να διατηρήσει το προβάδισμα στο Σάχσενρινγκ, υπέκυψε στην πίεση του Μπανάια και έπεσε, χάνοντας την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Η πτώση αυτή λίγο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα τον έβαλε σε δύσκολη θέση, αλλά κατάφερε να ανακάμψει ψυχολογικά.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ρίχνει τον Μπανάια στην Αραγονία

Στο Αραγκον, ο Μπανάια έχασε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα μετά από ένα βίαιο ατύχημα με τον Άλεξ Μάρκεθ. Παρά το γεγονός ότι το λάθος δεν ήταν δικό του, η απώλεια βαθμών ήταν τεράστια, ενώ ο Μαρτίν εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και αύξησε το προβάδισμά του.

🎥🎥 #AragónGP || ¡Grave caída entre Álex Márquez y Pecco Bagnaia en la carrera de #MotoGP! pic.twitter.com/I0a61VkTCi — Aragón Deporte (@ardeportes) September 1, 2024

Η άσκοπη στάση του Μαρτίν στο Μιζάνο

Ο Μαρτίν έκανε ένα τακτικό λάθος στο Μιζάνο, επιλέγοντας να αλλάξει μοτοσικλέτα στο ξεκίνημα της βροχής. Όταν είδε ότι οι αντίπαλοί του παρέμειναν στην πίστα, ήξερε ότι είχε κάνει λάθος. Αυτό το λάθος έδωσε στον Μπανάια την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά σε μόλις 7 βαθμούς.

The gamble didn't pay off 🎲@88jorgemartin's strategy backfired but at the very least managed to scratch a point 👀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/7CWDAxIcR0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2024

Η απώλεια του Μπανάια στο Μιζάνο II

Παρά την ευκαιρία που του δόθηκε, ο Μπανάια δεν την εκμεταλλεύτηκε. Στο δεύτερο αγώνα στο Μιζάνο, ενώ φαινόταν πολύ δυνατός, είχε πτώση λόγω αίσθησης του πίσω ελαστικού. Έχασε κρίσιμους βαθμούς, και η ευκαιρία που του είχε παρουσιαστεί εξαφανίστηκε.

Το κρίσιμο λάθος του Μπανάια στη Σεπάνγκ

Στη Μαλαισία, ο Μπανάια έκανε ένα απίστευτο λάθος στο Σπριντ. Το λάθος του όχι μόνο του κόστισε τον αγώνα, αλλά ουσιαστικά τον έθεσε εκτός διεκδίκησης του τίτλου, δίνοντας στον Μαρτίν τον απόλυτο έλεγχο της μάχης. Ήταν ίσως η στιγμή που «κλείδωσε» το πρωτάθλημα για τον Μαρτίν.

Η σεζόν MotoGP 2024 απέδειξε πως ακόμα και οι κορυφαίοι αναβάτες μπορούν να κάνουν καθοριστικά λάθη, τονίζοντας τη σημασία της συνέπειας και της ψυχραιμίας στην πορεία προς τον τίτλο.

Φωτογραφία: MotoGP