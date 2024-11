Ο 30χρονος Ισπανός θα πάρει μία πρώτη γεύση από το μονοθέσιο της Williams λίγες ημέρες μετά το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1.

Το «ΟΚ» από τη Scuderia Ferrari για να συμμετάσχει στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι με τη Williams Racing, έλαβε ο Κάρλος Σάινθ. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η βρετανική ομάδα, η οποία θα αρχίσει έτσι τη συνεργασία της με τον Ισπανό οδηγό πριν τη «δύση» του 2024.

Ο Σάινθ θα πάρει μία πρώτη γεύση από την FW46 λίγες ημέρες μετά το τελευταίο Grand Prix της σεζόν, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου.

BREAKING NEWS: Carlos Sainz will drive for the team at the Abu Dhabi end-of-season test, gearing up for the 2025 season! 💪🌶️



