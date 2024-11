Την επέκταση του συμβολαίου με το Πριγκιπάτο του Μονακό ανακοίνωσε η Formula 1 μέχρι τουλάχιστον τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Το μέλλον του Grand Prix Μονακό στη Formula 1, ένας από τους ιστορικότερους αγώνες, είναι ασφαλές. Το συμβόλαιο με τους διοργανωτές του αγώνα έληγε το 2025 και η παραμονή του Πριγκιπάτου στο αγωνιστικό καλεντάρι δεν ήταν ασφαλής.

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί προβληματισμός για την έλλειψη θεάματος στο Grand Prix. Οι αλλαγές στις διαστάσεις των μονοθεσίων σε συνδυασμό με τα ελαστικά που μπορούν να αντέξουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έχουν δυσκολέψει το έργο των οδηγών και των ομάδων ώστε να προσφέρουν συναρπαστικούς αγώνες.

Το νέο συμβόλαιο με το GP Μονακό θα είναι εξαετές και θα έχει διάρκεια έως και το 2031. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η παρουσία ενός εκ των πιο εμβληματικών αγώνων στο καλεντάρι της Formula 1.

Ο CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που η F1 θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μονακό μέχρι και το 2031. Οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου είναι ξεχωριστοί και διάσημοι και το Grand Prix Παραμένει ο αγώνας που ονειρεύονται όλοι οι οδηγοί να κερδίσουν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό, τον πρόεδρο της αυτοκινητιστικής λέσχης του Μονακό, Μισέλ Μποερί και όλους όσους συνεργάστηκαν για την επέκταση αυτής της σημαντικής συμφωνίας».

