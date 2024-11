Ο Μεξικανός οδηγός αναμένεται να συνεχίσει στη Formula 1 και την επόμενη σεζόν παρά τις απογοητευτικές του εμφανίσεις.

Το μέλλον του Σέρχιο Πέρεζ στη Formula 1 έχει περάσει από πολλά «κύματα» και στη φετινή σεζόν έχουμε δει πολλά ανατρεπτικά επεισόδια. Ο 34χρονος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Red Bull Racing και η απόδοσή του δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν είναι τουλάχιστον απογοητευτική.

Παρά τις κακές του εμφανίσεις η Red Bull Racing ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Πέρεζ μέχρι και το τέλος του 2026. Η διετής ανανέωση του συμβολαίου του προκάλεσε αίσθηση και πολλά ερωτήματα. Παράλληλα, τα σενάρια περί αντικατάστασής του συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, μιας και τα αποτελέσματά του δεν έχουν βελτιωθεί.

Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα, η θέση του Πέρεζ στη Red Bull και τη Formula 1 φαίνεται πως είναι ασφαλής. Την Τρίτη 11/11 η F1 ανακοίνωσε πολυετή εμπορική συμφωνία της με την KitKat, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το 2025.

H KitKat είναι προσωπικός χορηγός του Πέρεζ και δεν αποκλείεται η συνεργασία της με τη Formula 1 να έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή του Μεξικανού στο σπορ και την επόμενη σεζόν. Ωστόσο δεν είναι μόνο η εταιρεία παραγωγής σοκολάτας που στηρίζει τον 34χρονο.

Are you ready for an exciting new partnership?🔥🏁



Formula 1® 🤝 KitKat®. Coming soon. #HaveABreak #KitKatF1 pic.twitter.com/fA6aq8H2Nq