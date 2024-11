Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1 αναφέρθηκε και πάλι στον πρώην διευθυντή αγώνων της Formula 1 και τον αγώνα που έκρινε τον τίτλο στους οδηγούς το 2021.

Ο Τότο Βολφ της Mercedes παραχώρησε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε έπειτα από ερώτηση στα όσα συνέβησαν στο GP Άμπου Ντάμπι του 2021. Σχεδόν τρία χρόνια έχουν περάσει από εκείνον τον «τελικό» που έμελλε να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις εντός κι εκτός πίστας.

Οι λανθασμένες επιλογές του τότε Διευθυντή Αγώνων της FIA, Μάικλ Μάσι, καθόρισαν το αποτέλεσμα του αγώνα και την ανάδειξη του Μαξ Φερστάπεν ως παγκόσμιο πρωταθλητή. Μέχρι σήμερα παραμένει ένα... καυτό θέμα το οποίο προκαλεί συζητήσεις στον κόσμο της Formula 1.

Ο Βολφ σε ερώτηση που του τέθηκε από το High Performance Podcast για τα συναισθήματά του μετά τον τελικό του 2021 δήλωσε: «Ήμουν θυμωμένος. Δεν με έπιασε κατάθλιψη, ούτε ήμουν λυπημένος, ήμουν πολύ θυμωμένος. Είχα θυμώσει γιατί ένα άτομο αποφάσισε να πάρει τον 8ο τίτλο από τον καλύτερο οδηγό του κόσμου με μία κακή απόφαση. Πρέπει να εξηγήσω όμως. Στον κόσμο υπάρχουν δικτάτορες και τρελοί πολιτικοί που προκαλούν πόνο και κακό στον κόσμο. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την απώλεια του 8ου τίτλου του Λιούις ή της ομάδας, ήταν απλά η οργή της στιγμής, η οργή για ένα άτομο. Ο Λούις έχει μάθει να συγκρατεί πολύ καλά τα συναισθήματά του. Μετά από μερικές ημέρες ήταν καλά ψυχολογικά. Αυτό το συμβάν έχει μείνει μαζί μας γιατί ήταν κάτι εντελώς άδικο κι έγινε εκείνη την ημέρα, όμως δεν μας κάνει να υποφέρουμε».

Η FIA πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τους χειρισμούς της Διεύθυνσης Αγώνα στους τελευταίους γύρους. Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε τρεις μήνες μετά, αναφέρεται πως υπήρξαν παραβιάσεις κανονισμών που επηρέασαν την έκβαση του Grand Prix.

Ο Αυστριακός παραδέχθηκε πως καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της σεζόν επιχειρούσε να καθοδηγήσει τον Μάσι και μάλιστα δεν ήταν ο μόνος: «Προσπαθούσα όλο το χρόνο να μιλήσω με τον Μάσι και να τον καθοδηγήσω, να του πω: “Άκου, είμαι καιρό στο σπορ. Άκουσε τους οδηγούς, μην είσαι πεισματάρης στις αποφάσεις σου. Μην είσαι αλαζόνας.” Προσπάθησα για το καλό του σπορ και για την ομάδα μου ώστε να μην βρεθούμε σε μία ευάλωτη θέση που θα ήταν καθοριστική. Αυτό που έγινε ήταν ασυγχώρητο. Κατανοώ πως νιώθει τώρα και ξέρω πως αυτό δεν είναι καλό ούτε κακό. Όμως θα μπορούσε να το σκεφτεί αρκετά πιο πριν όταν εγώ και άλλοι μαζί μου προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Οπότε μερικές φορές πρέπει να συνειδητοποιούμε πως κάποιος παίρνει τις αποφάσεις του και κάνει το δικό του. Σπαταλάμε χρόνο να μιλάμε γι’ αυτόν, δεν είναι πια σχετικός».

