O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Ιντερλάγκος.

To Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος αγώνας της Formula 1 στο 2025, ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να δουν την απόδοση των μονοθεσίου τους στην πίστα του Ιντερλάγκος και να βελτιώσουν το στήσιμό τους.

Με δεδομένο πως πρόκειται για ένα τριήμερο με Αγώνα Σπριντ, αυτή ήταν η μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών πριν τις κατατακτήριες σπριντ.

H McLaren σε κυρίαρχο ρόλο

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Βραζιλίας ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing στην τελευταία του προσπάθεια με τη μεσαία γόμα ελαστικών έγραψε το 1:09,975 και πήρε την 1η θέση με έναν πάρα πολύ καλό γύρο. Πίσω του ήταν ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος σημείωσε το 1:09,998 και έδειξε να είναι ταχύτατος με την MCL39. Ο Αυστραλός έδειξε πως επέστρεψε στον παλιό καλό του εαυτό, τουλάχιστον προς ώρας.

Εντυπωσιακός ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, o οποίος πήρε την 3η θέση με έναν πολύ καλό χρόνο και θέλει ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα σε τριήμερο σπριντ. Πίσω του ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin είχε επίσης ένα πολύ καλό χρόνο και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες σπριντ.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν στην 6η θέση, με τον Βρετανό να έχει εξαιρετική απόδοση με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Στην 7η θέση ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσν οι: Κάρλος Σάινθ με Williams, Ίσακ Χατζάρ με Racing Bulls και Κίμι Αντονέλι με Mercedes.

Φερστάπεν και Ferrari στον πάτο της κατάταξης

Μέτρια από πλευράς αποτελέσματος ήταν η πρώτη και μοναδική περίοδος δοκιμών για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ήταν μόλις 17ος, όμως έκανε ταχύτερη επίδοση με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Κατά τη διάρκεια του FP1 βγήκε στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών, όμως δεν έκανε γρήγορη επίδοση.

Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari ήταν στις θέσεις 18 και 19. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον ήταν οι μοναδικοί που χρησιμοποίησαν μόλις ένα σετ ελαστικών (σκληρή γόμα) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 20:30 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες σπριντ. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 20:15 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP1 GP Βραζιλίας