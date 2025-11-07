Με τέσσερις αγώνες να απομένουν και τη διαφορά ανάμεσα στους δύο οδηγούς της να είναι μόλις ένας βαθμός, ο CEO Ζακ Μπράουν ξεκαθαρίζει ότι συνεχίσουν να λειτουργούν με ίσους όρους για όλους.

Η McLaren Racing βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να προσφέρουν μια από τις πιο εντυπωσιακές μάχες τίτλου των τελευταίων ετών. Με μόλις έναν βαθμό να τους χωρίζει και τον Μαξ Φερστάπεν να καραδοκεί 36 βαθμούς πίσω, η ομάδα του Ουόκινγκ παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ίσης μεταχείρισης.

Ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από εξωτερικές πιέσεις ή τα σχόλια όσων ζητούν την υποστήριξη ενός “πρώτου οδηγού”:

«Μένουμε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας και δεν δίνουμε σημασία στον θόρυβο απ’ έξω», δήλωσε ο Μπράουν σε εκδήλωση της McLaren.

Η φιλοσοφία εξέλιξης είναι το «κλειδί»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της McLaren, Άντρεα Στέλα υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης, προειδοποιώντας ότι στη Formula 1 δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού:

«Ο Όσκαρ Πιάστρι το είπε πολύ σωστά. Πρόκειται για συνεχή εξέλιξη. Αν νομίζεις ότι μπορείς να χαλαρώσεις επειδή τα πράγματα πάνε καλά, τότε θα έχεις μεγάλες εκπλήξεις στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι, να βρίσκεις νέους τρόπους να προοδεύεις και να αλλάζεις προς το καλύτερο», είπε ο Ιταλός.

🌙 In bed by 10:30pm, awake at 8am ☀️



Oscar's dream sleep schedule 😴#McLaren pic.twitter.com/KlAAZHDaOK — McLaren (@McLarenF1) November 4, 2025

Ίσες ευκαιρίες και στο βάθος ο… Φερστάπεν

Η McLaren στοχεύει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών και θα κάνει τα πάντα ώστε να διασφαλίσει πως τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι θα έχουν στα χέρια τους ένα μονοθέσιο για να το κατακτήσουν.

Η απειλή του Φερστάπεν είναι υπαρκτή, όμως έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κερδίσουν στα ίσα αγώνες απέναντι στον Ολλανδό.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.