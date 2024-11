Ο Τζιν Χάας είχε την ευκαιρία να πουλήσει την ομάδα που έχει στη Formula 1 πάνω από μία φορά, όπως αποκάλυψε ο Αγιάο Κομάτσου.

Η Haas εισήλθε στον κόσμο της Formula 1 με ένα ξεχωριστό μοντέλο που δεν ακολουθεί άλλη ομάδα. Είναι η μοναδική που δεν κατασκευάζει σχεδόν κανένα εξάρτημα του μονοθεσίου της. Το σασί το εξελίσσει και παράγει η Dallara, ενώ τη μονάδα ισχύος και τα μηχανικά μέρη τα προμηθεύει η Ferrari.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές φήμες θέλουν τον ιδιοκτήτη της αμερικανικής ομάδας, Τζιν Χάας, να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει την ομάδα της Formula 1. Οι φήμες εντάθηκαν όταν νωρίτερα στο 2024 σύναψε συμφωνία τεχνικής συνεργασίας με την Toyota.

Ο επικεφαλής της Haas F1, Αγιάο Κομάτσου, ρωτήθηκε σχετικά με τις φήμες περί πώλησης της αμερικανικής ομάδας. Ο Ιάπωνας παραδέχεται πως έχουν γίνει προσπάθειες από φιλόδοξους αγοραστές να την κάνουν δική τους: «Για να το ξεκαθαρίσω, ο Τζιν δεν πουλάει την ομάδα. Κάθε φορά με ρωτάει για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε το μονοθέσιο ταχύτερο; Δεν τον ενδιαφέρει να πουλήσει. Είχε πάρα πολλές προσφορές, είναι αλήθεια, όμως τις απέρριψε όλες, οπότε η ομάδα δεν είναι προς πώληση. Δεν έχουμε μιλήσει για κάποια απόρριψη προσφοράς ή κάτι ανάλογο. Δεν είναι σχετικό με το παρόν. Το project μας είναι μακροπρόθεσμο».

