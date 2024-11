Νέα τροπή στη φετινή σεζόν, καθώς το όνομα του Ισπανού οδηγού συνδέθηκε με τους «ταύρους» για να αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ.

Η Red Bull Racing φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να αναζητήσει αντικαταστάτη του Σέρχιο Πέρεζ ενόψει της αγωνιστικής σεζόν του 2025. Ο Μεξικανός έχει σημειώσει μεγάλη πτώση στην απόδοσή του και κατά ένα βαθμό ευθύνεται για την πτώση της αυστριακής ομάδας από την 1η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Το όνομα που ήδη έχει συνδεθεί με τη Red Bull είναι ο Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στον κόσμο της Formula 1 με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Ωστόσο για να τον αποδεσμεύσει η Williams, πρέπει οι «ταύροι» να καταβάλλουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.

Με τον Κολαπίντο να είναι μία πολύ ακριβή περίπτωση, στη Red Bull φαίνεται πως εξετάζουν το σενάριο να πάρουν τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός θα γίνει οδηγός της Williams το 2025, ωστόσο πολλά μπορούν να αλλάξουν στη Formula 1 από τη μία ημέρα στην άλλη. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ στο χώρο φιλοξενίας της Williams στη Βραζιλία έδωσε νέα… τροφή για συζήτηση και δημιουργία σεναρίων.

